Direksiyonda alkollü yakalandı, üzüldüğü şey şoke etti!

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Direksiyonda alkollü yakalandı, üzüldüğü şey şoke etti!

DHA
07 Aralık 2023 Perşembe, 17:45

Bursa’da alkol uygulaması yapan trafik polisleri, trafik canavarlarına geçit vermedi. Uygulamaya alkollü takılan sürücünün 6 ay ehliyetine el konulurken, sürücü pavyona gidemediği için üzüldü

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