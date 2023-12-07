Direksiyonda alkollü yakalandı, üzüldüğü şey şoke etti!

Direksiyonda alkollü yakalandı, üzüldüğü şey şoke etti!
Direksiyonda alkollü yakalandı, üzüldüğü şey şoke etti!
Bursa’da alkol uygulaması yapan trafik polisleri, trafik canavarlarına geçit vermedi. Uygulamaya alkollü takılan sürücünün 6 ay ehliyetine el konulurken, sürücü pavyona gidemediği için üzüldü
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