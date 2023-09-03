Ekrem İmamoğlu'ndan 'deprem' çıkışı: Hayatın yeniden normale dönmesi...

03 Eylül 2023 Pazar, 11:43

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ev sahipliğinde 2-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek "Uluslararası İtfaiyeciler Dünya Şampiyonası" Üsküdar’da bulunan Burhan Felek Atletizm Sahasında başladı. 29 ülkeden 400 itfaiyecinin katıldığı şampiyonunun açılışında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İtfaiyeciler ve kurtarıcılar olumsuz durumlarda can ve mal kaybını önlemek için çoklukla zamanla yarışan bir mesleği icra ediyorlar. Fiziksel olarak çok zor bir mesleği yapıyorlar. Zinde ve güçlü olmaları, hayatlarının vazgeçilmez bir prensibi. Ekiplerin uyum ve koordinasyon içerisinde çalışmaları bazen bir canın kurtarılması için en belirleyici faktör" dedi.