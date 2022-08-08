Emekli yurttaşın sözleri gündem oldu: 'Ben halimden memnunum, fazla yersen, sinemaya gidersen g..tün açıkta kalır'

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Sokak röportajında emekli bir yurttaşın "Fazla yersen, sinemaya gidersen g..tün açıkta kalır" sözleri, çevredeki yurttaşların tepkisine neden oldu. O anlar, sosyal medyada da gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
08 Ağustos 2022 Pazartesi, 16:46

'Objektif Medya' isimli YouTube kanalında yayımlanan sokak röportajı, sosyal medyada gündem oldu. Ekonomik kriz ve gençlerin işsizlik oranlarıyla ilgili yapılan röportajda bir yurttaş araya girerek halinden memnun olduğunu söyledi. 

Emekli sokak röportajı ekonomi Ekonomik kriz

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