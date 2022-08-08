Emekli yurttaşın sözleri gündem oldu: 'Ben halimden memnunum, fazla yersen, sinemaya gidersen g..tün açıkta kalır'

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 16:46

'Objektif Medya' isimli YouTube kanalında yayımlanan sokak röportajı, sosyal medyada gündem oldu. Ekonomik kriz ve gençlerin işsizlik oranlarıyla ilgili yapılan röportajda bir yurttaş araya girerek halinden memnun olduğunu söyledi.