İzmir’de ziraat arazisinde yangın

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İzmir’in Dikili ilçesinde ziraat arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İHA
02 Ağustos 2022 Salı, 09:31

Yangın, saat 18.15 sıralarında Çandarlı Mahallesi Çandarlı Dikili Yolu civarında bulunan ziraat arazisinde meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 2 uçak ve 11 arazöz sevk edildi.

Yerleşim yerleri için tehlike oluşturmadığı öğrenilen yangını kontrol altına almak için ekiplerin müdahalesi sürüyor. 

İzmir dikili orman yangını

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