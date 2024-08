Kiralık ev, kiralık araba derken... Şimdi de telefonlar kiralanıyor

27 Ağustos 2024 Salı, 16:57

Türkiye'de ekonomik kriz hayatının her alanını olumsuz etkiliyor. Artan fiyatlar ve düşük alım gücü her kalemde etkisini hissettiriyor. Özellikle teknolojinin gelişmesi ile birlikte, her sene yeni özelliklere sahip telefonlar raflardaki yerini alıyor.

Düşen alım gücü karşısında ne yapacağını şaşıran yurttaş ise artık cep telefonuna ulaşım için kiralama yöntemini tercih ediyor.

Büyük teknoloji firmaları ile başlayan bu sistemin başarılı olması halinde küçük esnafın da telefon kiralama uygulamasını başlatması konuşuluyor.