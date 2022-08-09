Komşusunu yere yatırıp dakikalarca darbetti!

09 Ağustos 2022 Salı, 17:35

Sancaktepe Osmangazi Mahallesi Koruluk Sokak'ta, geçen mayıs ayında iddiaya göre 2 çocuk annesi 42 yaşındaki Züheyla Tamer'in 10 yaşındaki oğlu site bahçesinde oyun oynuyordu. Bu sırada aynı sitede oturan Asiye Dilbaş ise çocuğun üzerine soğuk su döktü ve orada oynarsa kaynar su dökeceğini söyleyerek tehdit etti.

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