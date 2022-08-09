Muğla'da aşırı hız can aldı: Otomobil dereye uçtu, 2 kişi öldü

09 Ağustos 2022 Salı, 13:03

Fethiye ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde, 9 Ağustos Salı saat 02.30 sıralarında Kabataş Plajı yönüne giden Durmuş Tunç'un kullandığı 48 AIL 846 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis dalgıçların sudan çıkardığı sürücü Tunç ile araçtaki arkadaşı Merve Önder'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Fethiye'de elektrik ustası olan Durmuş Tunç ile Merve Önder'in cansız bedenleri, otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.