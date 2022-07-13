Tekirdağ'da refüjdeki ağaca çarpan motosiklet sürücüsü, hayatını kaybetti

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 16:42

Kaza, saat 03.00 sıralarında Hatip Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı'nda meydana geldi. Rıdvan Dur'un kullandığı 59 AJJ 254 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkınca refüjdeki ağaca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle düşen Rıdvan Dur, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. İlk müdahale sonrası Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Rıdvan Dur, burada hayatını kaybetti. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Soruşturma sürüyor.