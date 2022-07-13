Tekirdağ'da refüjdeki ağaca çarpan motosiklet sürücüsü, hayatını kaybetti
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, refüjdeki ağaca çarpan motosikletin sürücüsü Rıdvan Dur (19), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 03.00 sıralarında Hatip Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı'nda meydana geldi. Rıdvan Dur'un kullandığı 59 AJJ 254 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkınca refüjdeki ağaca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle düşen Rıdvan Dur, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. İlk müdahale sonrası Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Rıdvan Dur, burada hayatını kaybetti. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Soruşturma sürüyor.
Video Haberler
- Selde mahsur kalan kangurunun yardımına koştular
- Ağaca çarpan motosiklet sürücüsü, hayatını kaybetti
- Datça'nın ardından Çeşme'de de yangın çıktı!
- Bu sene kurban kesen insan sayısı oldukça az
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Termik santralden çıkan dumanlar pes dedirtti!
- Acil serviste ortalık karıştı
- 3 kişinin öldüğü komşu vahşetinde yeni gelişme
- Sarıyer'de virajı alamayan otomobil kaza yaptı
- Onur Akay: 'Hıncal Uluç'un durumu çok ağır'
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü'den 'iç savaş' uyarısı
- Bilal Erdoğan'ın yeni işi: Porsiyonu 32 lira...
- AKP'den geri adım mı geliyor?
- Bülent Arınç'ın yeğeni siyasete girdi
- Özdağ ankete tepki gösterdi, CHP'yi hedef aldı
- Marmaris'te araçlarını, fidanların üzerine park ettiler!
- James Webb’den yeni renkli fotoğraflar
- 'Hazırlığa başladı, masasında dosyalar var'
- 'Birden fazla itiraf var...'
- Benzine indirim geliyor: İşte güncel fiyatlar