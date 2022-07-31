TEM'de lastik değiştirmek isterken önce kamyonet çarptı, sonra otomobil üstünden geçti

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Kocaeli TEM Otoyolu'nda otomobilinin lastiğini değiştirmek için aracından inen sürücüye kamyonet çarptı. Ardından başka bir aracın üzerinden geçtiği sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

İHA
31 Temmuz 2022 Pazar, 19:26

Kaza, TEM Otoyolu İzmit ilçesi Alikahya mevkiinde meydana geldi.

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TEM TEM Otoyolu kaza

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