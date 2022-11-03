Türk denizaltısının Boğaz'dan geçişi dron ile görüntülendi
Görüntüsüyle dosta güven düşmana korku veren Türk denizaltısı İstanbul Boğazı’ndan geçerek Karadeniz’deki görevine doğru seyretti. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile birlikte denizaltının havadan çekilen görüntüsü hayran bıraktı.
Marmara Denizi'nde seyreden Türk denizaltısı görevi için İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz’e doğru yola çıktı.
Mavi vatanın sessiz koruyucuları olarak bilinen Türk denizaltısının İstanbul Boğazı’ndan geçişi havadan görüntülendi.
Tüm heybeti ile boğazda seyreden Türk denizaltısı eşsiz görüntüler oluşturdu.
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