Utku Çakırözer’le siyaset bilimi, gazetecilik ilkeleri hakların savaşımı...
Şükran Soner'in sunduğu Cumhuriyet'ten Tanıklıklar programının konuğu Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Gazeteci Utku Çakırözer oldu.
Şükran Soner'in sunduğu Cumhuriyet'ten Tanıklıklar programının konuğu Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Gazeteci Utku Çakırözer oldu.
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