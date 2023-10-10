Utku Çakırözer’le siyaset bilimi, gazetecilik ilkeleri hakların savaşımı...

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Şükran Soner'in sunduğu Cumhuriyet'ten Tanıklıklar programının konuğu Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Gazeteci Utku Çakırözer oldu.

cumhuriyet.com.tr
10 Ekim 2023 Salı, 11:59

Şükran Soner'in sunduğu Cumhuriyet'ten Tanıklıklar programının konuğu Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Gazeteci Utku Çakırözer oldu.

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