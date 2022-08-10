Zeytinburnu'nda sanayi sitesinde hırdavat dükkanı alev alev yandı

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Zeytinburnu'nda Demirciler Sanayi Sitesi içinde bulunan hırdavat dükkanında yangın çıktı. Alevler kısa sürede iş yerinin çatısını sararken, zaman zaman patlama sesleri duyuldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü.

DHA
10 Ağustos 2022 Çarşamba, 10:04

Yangın, Demirciler Sanayi Sitesi'nde saat 23.45 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, site içinde bulunan 8. Caddedeki hırdavat malzemelerinin satıldığı bir dükkânın en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

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