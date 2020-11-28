144 katlı gökdelen böyle yıkıldı
Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de bulunan 144 katlı Mina Plaza gökdeleni, patlayıcılarla yıkıldı. Kontrollü yıkım anları saniye saniye kaydedildi.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de bulunan toplamda 4 bloktan oluşan 144 katlı Mina Plaza gökdeleni, patlayıcılarla kontrollü şekilde yıkıldı. 18 bin sondaj deliğine yerleştirilen patlayıcıların aktif hale getirilmesiyle gökdelenin 10 saniyede tamamen yıkıldığı görüldü. O anlar ise anbean kameralara yansıdı.
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