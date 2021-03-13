15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
Koronavirüse karşı yeni normal dönemde kısıtlamasının Cumartesi günü kalkmasıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde trafik yoğunluğu oluştu.
Covid-19 tedbirleri kapsamında alınan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cumartesi gününü kısıtlamadan muaf yaptı. Havanın güzel olmasıyla birlikte vatandaşlar araçlarıyla sokağa akın etti. Sabah saatlerinden itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü başta olmak üzere Anadolu yakasında trafik yoğunluğu yaşandı.
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