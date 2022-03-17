2 aylık bebek paletli ambulansla kurtarıldı

17 Mart 2022 Perşembe, 12:02

Ağrı'nın Hamur ilçesine bağlı Beklemez Köyünün Kardeşler Mezrası'nda yaşayan Muhsine Oğur'un 2 aylık bebeği Helin Oğur rahatsızlandı. Mezranın yolu yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle kapalı olduğu için Muhsine Oğur, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri, biri paletli olmak üzere 2 ambulansla yola çıktı. Yolun açık olduğu Karadoğu-Beklemez köyleri yol ayrımına kadar giden ekipler, kalan 10 kilometrelik yolda paletli ambulansla devam etti. Sağlık ekipleri, paletli ambulansla ulaştıkları mezrada bebeğe evinde ilk müdahaleyi yaptı. Bebek ve annesi daha sonra paletli ambulansa yolda bekleyen kara ambulansına taşındı. Anne ve bebeği Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

