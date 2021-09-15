6 aylık çocuk ölümden böyle döndü
Eskişehir’de duyarsız bir araç sürücünün, içinde 6 aylık çocuğun bulunduğu annenin kontrolündeki bebek arabasına otomobiliyle çarparak yoluna devam ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre olay, Eskişehir Şarhöyük Mahallesi Yücel Sokak üzerinde meydana geldi. Trafikte seyir halindeki bir otomobil, yolun kenarından geçmeye çalışan annenin kontrolündeki ve içinde 6 aylık çocuğun bulunduğu bebek arabasına çarparak yoluna devam etti. Kazanın etkisiyle bebek arabasının bir kısmı parçalanırken, 6 aylık çocuk ve annesi olaydan yara almadan kurtuldu. Duyarsız sürücü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederken, anne olayın şokuyla birlikte hemen çocuğunun durumunu kontrol etti. Çevrede bulunan yurtttaşlar ise anne ve çocukla ilgilenmek üzere yanlarına gitti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri soruşturma başlattı.
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