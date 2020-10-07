87 Yaşında Covid-19'u yendi
Sivas’ta 87 yaşındaki Covid-19 hastası, sağlık ekiplerinin desteğiyle dünyaya korku salan virüsü yenmeyi başardı.
Sivas’ta ciddi nefes darlığı şikayeti ile hastaneye başvuran Osman Karaahmetoğlu’na (87) Covid-19 tanısı konuldu. Kronik rahatsızlıkları bulunan ve ciğerleri su toplayan Karaahmetoğlu, uygulanan tedavi ve sağlık çalışanlarının desteği ile Covid-19’u yenmeyi başarıp taburcu oldu. Hastaneden kendisini yolcu eden sağlık ekiplerine tebessüm ederek el salladı.
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