ABD'de evin yanına düşen küçük uçak alev topuna döndü
ABD'nin Minnesota eyaletinde yerleşim yerine düşen küçük uçak alev aldı. Korkunç anlar çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, kazadan kurtulan olmadı.
ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Victoria'da Mooney M20 tipi bir uçak, yerleşim yerinde yere çakıldı. Evin yanındaki boş araziye düşen uçak alev topuna döndü. Çıkan yangın eve de sıçrarken, kaza anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Evin boş olması olası bir faciayı önlerken, Carver County Şerif Ofisi kazadan kurtulan olmadığını belirtti. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise açıklanmadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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