Aerobik dersini sürdürünce sosyal medyada gündem oldu
Darbenin olduğunu fark etmeyen kadın, aerobik dersini sürdürünce ortaya ilginç görüntüler çıktı...
Çin’in komşu ülkesinde Myanmar’da dün bir darbe gerçekleşmişti.
Ordu, Myanmar lideri Aung San Suu Çii ve Devlet Başkanı Win Myint'i gözaltına almıştı.
Kasım ayında yapılan seçimlerden bu yana Suu Kyi'nin hükümeti ile ordu arasında sonuçlar konusunda çıkan anlaşmazlıkta, gerilim yükseliyordu.
Seçimlerde Suu Kyi'nin lideri olduğu Demokrasi için Ulusal Birlik Partisi (NLD) hükümet kurmaya yetecek çoğunluğu elde etmişti ve ikinci dönem iktidar olmaya hazırlanıyordu.
Ancak, seçim sonrası yeni parlamentonun ilk kez toplanacağı dün, ordu "seçime hile karıştığı" iddiasıyla yönetimi Genel Kurmay Başkanı Min Aung Hlaing'in devraldığını açıkladı.
ARKADA DARBE OLUYORDU
Bir kadının videosu ise sosyal medyada gündem oldu.
Darbenin olduğunu fark etmeyen kadın, aerobik dersi yaptı. Kadın, hareketler yaparken, arka tarafta askeri konvoyun geçtiği ve Meclise doğru gittiği görülüyor.
Kadının olaylardan haberi olmadan aerobik hareketlerini sürdürmesi ilginç anlara sahne oldu.
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