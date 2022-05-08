Ağabeyini tabancayla vuran eski MHP milletvekili Kemalettin Nalcı serbest bırakıldı

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Eski MHP Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı, tartıştığı ağabeyi Aziz Nalcı'yı tabanca ile bacağından vurarak yaralamasının ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

dha
08 Mayıs 2022 Pazar, 16:43

Olay, önceki akşam saatlerinde Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki Tepe Kuşbahçe Konakları'nda meydana geldi. MHP 23'üncü dönem Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı, iddiaya göre aralarında alacak meselesi bulunan ağabeyi Aziz Nalcı ile telefonda tartıştı.

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