Ağabeyini tabancayla vuran eski MHP milletvekili Kemalettin Nalcı serbest bırakıldı
Eski MHP Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı, tartıştığı ağabeyi Aziz Nalcı'yı tabanca ile bacağından vurarak yaralamasının ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, önceki akşam saatlerinde Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki Tepe Kuşbahçe Konakları'nda meydana geldi. MHP 23'üncü dönem Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı, iddiaya göre aralarında alacak meselesi bulunan ağabeyi Aziz Nalcı ile telefonda tartıştı.
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