Ağustos ayında yağmur altında banyo yaptı
Adana’nın Feke ilçesinde yağmura sevinen yurttaş banyo yaptı.
Feke’nin Tapan Mahallesi'nde Mustafa Özsoy (45) isimli bir yurttaş, eline şampuan alıp yağmur altında banyo yaparak, yağmuru kutladı. Yuttaşlar o anları saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
İşitme ve konuşma engeli olan yurttaş aylar sonra ilçedeki yağışın sevincini yağmur altında kutladı.
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