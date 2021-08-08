Ağustos ayında yağmur altında banyo yaptı

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Adana’nın Feke ilçesinde yağmura sevinen yurttaş banyo yaptı.

cumhuriyet.com.tr
08 Ağustos 2021 Pazar, 17:08

Feke’nin Tapan Mahallesi'nde Mustafa Özsoy (45) isimli bir yurttaş, eline şampuan alıp yağmur altında banyo yaparak, yağmuru kutladı. Yuttaşlar o anları saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

İşitme ve konuşma engeli olan yurttaş aylar sonra ilçedeki yağışın sevincini yağmur altında kutladı.

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