AKP’de bir kongre krizi daha: Adaylara Muğla’da da engel
AKP Muğla İl Kongresinde aday olmak isteyen Elvan Göçer, adaylığı kabul edilmeyince kongre salonu dışında delegelerle birlikte kongreyi protesto ederek tepkisini gösterdi. AKP'nin İstanbul Avcılar'daki ilçe kongresinde dün yapılan seçiminde çift liste kaynaklı yaşanan kavgada ikinci adayın çıkmasına izin verilmemişti.
Daha önce de AKP'den Muğla milletvekili aday adayı olan Göçer, partisinin dün yapılan il kongresinde il yönetimi için aday olmak istedi. Göçer, İl Başkanı Kadem Mete'ye karşı birleşen muhalefetin ortak adayıydı. Ancak Göçer'in iddiasına göre seçimlere müdahale edildi ve delegelerin yerine oy kullanıldı. Kongre Divan Başkanlığına adaylık başvurusunu ileten Göçer'in listesi 'bazı eksiklikler' gerekçe gösterilerek reddedildi. Kongreyi protesto ettiğini söyleyen Göçer, tepkisini sosyal medyada da sürdürdü. Olaylı kongrede mevcut İl Başkanı Kadem Mete, tek aday olarak girdiği seçimleri kazandı.
"MADEM SİZİN YERİNİZE OY KULLANACAKLARDI..."
Kongrenin yapıldığı Menteşe Kapalı Spor Salonu önünde partililere seslenen Göçer, şöyle konuştu:
"Demokratik hakkımız bugün bir kez daha Muğla'da sandıkta gömülmüştür. Madem seçmişlerdi, siz sevgili delegelerimizi köylerden, mahallelerden ilçelerden neden çıkardılar? Madem sizin yerinize oy kullanacaklardı, neden geldiniz Bodrum Mumcular'dan, Seydikemer'den, Kavaklıdere'den, Datça'dan, Fethiye'den Köyceğiz'den? Neden buradasınız? Neden Sandığa gidemiyorsunuz? Neden sandıkta yoksunuz? Bu kadar mı korkuttum?"
"DELEGELER SALONU TERKEDİYOR"
"Bir haftadır delege çalışması yapıyorum. Allah’ıma şükrettim, hamdettim, tüm aradıklarım 'efendim Elvan Hanım' dedi. Beni bütün arayanlar 'Elvan Hanım seninleyim, yürü, durmak yok' dedi. Sandıkta bizi durdurdular. Özgür irademizi, seçme ve seçilme hakkımızı, Anayasal hakkımızı bugün Muğla'da kullanamadık. Ben burada, seçme ve seçilme hakkımın elimden alındığını düşünerek oy kullanmıyorum. Protesto ediyorum. Sandığa da gitmiyorum."
"Bakın bütün delegeler salonu terk ediyorlar. Seçme ve seçilme hakkını kullanamadıkları için herkes salonu terk ediyor. Bravo arkadaşlar size. Ben yanımda durduğunuz için bütün delegelere, bütün üye kardeşlerime çok teşekkür ediyorum."
BENZER OLAY AVCILAR’DA DA YAŞANDI
AKP'nin Avcılar'da ilçe kongresinde dün yapılan seçiminde çift liste kaynaklı yaşanan kavgada ikinci adayın çıkmasına izin verilmedi.
Parti içindeki atamalara tepki göstererek kongrede aday olmak istediği belirtilen ilçe yöneticisi Avukat Cebrail Akbaş tarafından liste verilmesi engellenirken iki taraf arasında yaşanan tartışma kameralara yansıdı. Liste vermek için kongre başkanlık katibine liste vermek isteyen partililer, diğer partililerce engellenmişti.
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