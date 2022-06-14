Ali Babacan, partisinin yargıyla ilgili eylem planını açıkladı: 'Yürütmenin yargı üzerindeki gölgesini kaldıracağız'
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin “Hukuk Devleti Yolunda Adil Yargı Eylem Planı”nı açıkladı. Şu anda yargıda bağımsızlığın ve tarafsızlığın esamesinin okunmadığını, yargıya güvenin iyice sarsıldığını belirten Babacan, “Yürütmenin yargı üzerindeki gölgesini kaldıracağız” dedi.
DEVA Partisi, “Hukuk Devleti Yolunda Adil Yargı Eylem Planı” sunumunu bugün Ankara’da yaptı. “Hakimler ve Savcılar Kurulu”, “Anayasa Mahkemesi”, “Adil Yargılamada Eğitim” gibi başlıklardan oluşan eylem planını açıklayan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, şunları söyledi:
“HEDEFİMİZ HUKUKU ÜSTÜN KILMAKTIR”
“Bizim içi boş kavgalarla oyalanacak vaktimiz yok. Biz sorun çözmeye geliyoruz. Çözüm odaklı yaklaşımımızın da vatandaşlarımız tarafından da giderek artan bir takdir toplamasından da kıvanç duyuyoruz. Bugüne kadar dokuz ayrı alanda eylem planı açıkladık. Bugün de on numara bir eylem planıyla karşı karşıyayız. Hukuk Devleti Yolunda Adil Yargı Eylem Planı’nın gerçekten çok özel bir yeri var. Bizim her alandaki eylem planlarımızın başarıyla uygulanmasının olmazsa olmaz koşulu Türkiye’nin sağlam bir hukuk zeminine kavuşmasıdır. Sağlam bir hukuk zemini yoksa o zeminde adalet yoksa ülkede hangi alanda başarı elde etmeye çalışırsanız çalışın ihtimal çok zayıftır. Büyük ihtimalle çuvallarsınız. Atacağınız her adımın, yapacağınız her reformun ülkeye getireceğiniz her yeniliğin öncelikle sağlam bir hukuk ve adalet zeminine oturması gerekir.
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