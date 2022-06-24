Altın dişli sahte savcı dolandırdığı paralarla eğlenirken yakalandı
Denizli’de kendisini savcı olarak tanıttığı yaşlı kadını 30 bin TL dolandıran yabancı uyruklu kadın, ağzındaki tek altın diş sayesinde yakalandı. Bozdurduğu altın ve dövizlerden gelen parayla eğlenirken Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalanan şüpheli, serbest bırakıldıktan sonra yurt dışına çıkmaya hazırlanırken ikinci kez gözaltına alınıp tutuklandı.
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yaşan Perihan Ç. (70) ile irtibata geçen şüpheli, yaşlı kadını "Adınız FETÖ soruşturmasına karışmış. Birazdan kadın savcımız evinize gelerek altın ve paralarınızın fotoğrafını çekecek" yalanıyla kandırdı.
Telefon konuşmasından kısa bir süre eve gelen Azeri Leman N. (22), yaşlı kadından aldığı yaklaşık 30 bin TL değerindeki altın ve paraların fotoğraflarını çekerek geri getireceğini söyledikten sonra hızla bölgeden uzaklaştı.
Belirtilen sürede gelen giden olmayınca durumdan şüphelenen Perihan Ç., jandarmayı arayıp bilgi almak istediğinde dolandırıldığını anladı.
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