Ankara Kuğulu Park'ta avukatlara polis engeli

09 Temmuz 2020 Perşembe, 14:26

Teklifin geri çekilmesi için tüm demokratik haklarını kullanacaklarını söyleyen Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan: "60 baro başkanı teklifin geri çekilmesi için dilekçe vereceğiz. Teklif geri çekilene kadar Kuğulu Park’ta bekleyişimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullanırken, baro başkanlarının yaptığı ortak duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Avukatlık Yasasında değişiklik öngören yasa teklifi 80 Baronun itirazına rağmen Adalet Komisyonu’nda kabul edilmiş ve TBMM Genel Kurulu’na sevk edilerek görüşülmeye başlanmıştır. Biz baro başkanları bu teklife karşı sesimizi ve itirazlarımızı dile getirmek için yasa teklifi Meclis’te görüşüldüğü süre boyunca Ankara’da nöbette olacağız. Siz meslektaşlarımızı da sesimize ses, gücümüze güç katmak üzere, bugünden itibaren görüşmeler teklife ilişkin görüşmelere sona erinceye kadar yanımızda olmaya Ankara’ya davet ediyoruz."

Meclis’e getirilen 28 maddelik "Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" Adalet Komisyonu’nda görüşülürken nöbet tuttuğu Meclis Çankaya Kapısı’nın önünde ise çevik kuvvet polisleri bekliyor. Genel Kurul’da dün görüşülmeye başlayan teklifin ilk 2 maddesi kabul edildi. (ANKA)

AVUKATLARA POLİS ENGELİ

Baro başkanlarının başlattığı "Savunma Nöbeti"ne katılmak için Kuğulu Park'a girmek isteyen Ankara Barosu'na bağlı avukatlara polis müdahale etti.







Müdahaleyle ilgili açıklama yapan Ankara Barosu Başkanı Sağkan "Avukatlardan dilekçe toplayıp Meclis’e vermek için nöbete burada devam etmeye karar verdik. Ama izin verilimiyor. Polisin bu yaptığı Anayasaya aykırıdır. Şu anda Ankara’da suç işleniyor. Vatandaşın parkına girilmeye müsaade edilmez noktaya geldik. Yasa, Meclis’te görüşülmeye devam ettikçe demokratik haklarımızı kullanmaya devam edeceğiz. Nöbetimiz sürecek. Sosyal mesafeye uymak için parkta toplanmak istedik, ona da izin vermeyerek kendileri mesafeyi ihlal etti" ifadelerini kullandı.

Öte yandan basın mensupları da parka alınmadı. Avukatlar “Biz neden avukat olarak parka giremiyoruz, gerekçesi nedir?” diye polise tepki gösterdi. Baro başkanları, basın mensuplarının parka alınması için polisle görüşüyor.