Ankara merkezli 'kaçak gelinler' operasyonu: 18 kişi gözaltında

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, evlenme vaadinde bulundukları kişileri yaklaşık 1,5 milyon lira dolandırdıkları gerekçesiyle 18 kişiyi gözaltına aldı. Suç örgütünün 20 kişiyi bu yöntemle mağdur ettiği öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
11 Mayıs 2022 Çarşamba, 17:54

Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği, 3 mağdurun şikayeti üzerine başlattığı soruşturmada, ülke genelinde faaliyet gösteren suç örgütünün, evlenme vaadiyle 20 kişiyi dolandırdığını tespit etti.

Kurulan özel ekip tarafından yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 8 ilde "kaçak gelinler" adı verilen eş zamanlı operasyon düzenlendi.


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