Ankara'da 1 kişinin öldüğü yol verme kavgası kamerada
Ankara'nın Çubuk ilçesinde trafikte yol verme meselesinden çıkan, Eren Gümüşboğa'nın (28) bıçaklanarak öldüğü kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Gümüşboğa'nın 7 kişi tarafından tekme tokat dövülerek yere yığıldığı görüldü.
Olay, 30 Ağustos gecesi Ankara Bulvarı'nda meydana geldi. Otomobillerinin plakaları öğrenilemeyen Eren Gümüşboğa ile B.K. arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönen olayda Gümüşboğa, bıçaklandı. Ağır yaralanan Gümüşboğa, çağrılan ambulansla Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gümüşboğa, ilk tedavisinin ardından Ankara'ya sevk edilirken yolda hayatını kaybetti.
KAVGA ANI KAMERADA
Gümüşboğa'nın hayatını kaybettiği kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntüde Eren Gümüşboğa, otomobiliyle diğer aracın önünü kesip sürücü B.K. ile kavga etmeye başladı. Kavgaya, B.K.'nın otomobilinden inen 2 kişi ile çevrede bulunanlar da karıştı. Gümüşboğa'nın yanında bulunan arkadaşı ise kavgayı ayırmaya çalıştı; ancak engel olamadı. Bir anda 7 kişinin arasında kalan Gümüşboğa, 1,5 dakika boyunca tekme tokat dövülerek bıçaklandı. Gümüşboğa'nın, en son bir kişinin yumruk darbesiyle yere düştüğü ve bir daha kalkamadığı görüldü.
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