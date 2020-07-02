Ankara'da Sivas Katliamı anmasına polis müdahalesi! 6 gözaltı
Ankara’da Sivas Katliamı’nda hayatını kaybedenleri anma etkinliğine polisin koronavirüs salgını gerekçesiyle müdahale etmesinin ardından 6 kişi gözaltına alındı.
Ankara’da Sivas Katliamı’nda hayatını kaybedenleri anma etkinliğine polisin koronavirüs salgını gerekçesiyle müdahale etmesinin ardından 6 kişi gözaltına alındı.
Demokratik Alevi Dernekleri’nin çağrısıyla Sivas Katliamı’nın 27’nci yıldönümünde hayatını kaybeden 33 can için Ankara’da yapılmak istenen anma etkinliğine polis ‘koronovirüs salgını’ gerekçesiyle izin vermedi. Sakarya Meydanı’nda gerçekleştirilmek istenen etkinliğe polis müdahale ederek 6 kişiyi gözaltına aldı.
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