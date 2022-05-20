Ankara'da villaya operasyon: Şüphelilerden biri böbreğini satmış

20 Mayıs 2022 Cuma, 12:19

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çankaya ilçesi Çayyolu Mahallesi'nde 3 katlı bir villada kenevir yetiştirildiği ihbarını aldı. Bunun üzerine fiziki takibe aldıkları villaya operasyon düzenleyen ekipler, esrar elde etmeye elverişli 470 Hint keneviri bitkisi ve bu bitkiyi yetiştirmede kullanan düzenekleri ele geçirdi.

Olayla ilgili şüpheliler M.Y, İ.A. ve M.A.Y. gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında "Uyuşturucu Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" ve "2313 SKM Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçlarından işlem yapıldı.