Ankara'da villaya operasyon: Şüphelilerden biri böbreğini satmış

Abone Ol google-news

Ankara Çayyolu'nda bir villaya operasyon yapan polis ekipleri, odaların içerisine özel düzeneklerle kurulmuş seralarda kenevir yetiştirildiğini belirledi. Şüphelilerden birinin düzeneğin parasını karşılamak için böbreğini sattığı ortaya çıktı

cumhuriyet.com.tr
20 Mayıs 2022 Cuma, 12:19

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çankaya ilçesi Çayyolu Mahallesi'nde 3 katlı bir villada kenevir yetiştirildiği ihbarını aldı. Bunun üzerine fiziki takibe aldıkları villaya operasyon düzenleyen ekipler, esrar elde etmeye elverişli 470 Hint keneviri bitkisi ve bu bitkiyi yetiştirmede kullanan düzenekleri ele geçirdi.

Olayla ilgili şüpheliler M.Y, İ.A. ve M.A.Y. gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında "Uyuşturucu Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" ve "2313 SKM Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçlarından işlem yapıldı.

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler