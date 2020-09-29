Antalya'da Akdeniz fokuyla selfie

29 Eylül 2020 Salı, 17:03

Antalya sahillerinde görülen Akdeniz foklarına bir yenisi eklendi. Lara'daki Kundu sahilinden denize girerek sualtı kamerasıyla görüntü çeken bir turist, yanına gelen Akdeniz fokunu görünce önce şaşırdı sonra da kamerasını açıp, kayda girdi. Adı öğrenilemeyen turist, yaklaşık 2 metre mesafedeki Akdeniz foku ile yüzüp, o anları kamerasıyla görüntüledi. Ardından da sosyal medyada paylaştı.

NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDA

En son 4 gün önce Lara'daki Kundu sahilinde biri görülen Akdeniz foklarının dünyada sadece 750 tane olduğu tahmin ediliyor. Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan

Akdeniz fokları, Akdeniz'de sadece Türkiye ve Yunanistan kıyılarında görülüyor.