Antalya'da alkol alıp evde ateş etti, biber gazıyla etkisiz hale getirildi

16 Haziran 2022 Perşembe, 12:13

S.C.A'nın bir süre önce de evini yakmaya çalıştığı, itfaiye tarafından söndürüldüğü ortaya çıktı.

Polisi harekete geçiren olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. İddiaya göre alkol alıp ardından tabancası ile ateş etmeye başlayan S.C.A, yüksek sesle bağırıp, eşyalara zarar vermeye başladı. Silah sesleri üzerine komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla belirtilen adrese gelen polis ekibi, S.C.A.'yı ikna etmeye çalıştı. Pencerenin camlarını kırıp polise fırlatan S.C.A., biber gazı sıkılarak etkisiz hale getirildi. Kendisine gelmesi için bir süre dinlendirilen S.C.A., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Evde arama yapan polis, tabancayı bulamadı. Çevresinden sürekli şikâyet alan S.C.A'nın bir süre önce de evini yakmaya çalıştığı, itfaiye tarafından söndürüldüğü ortaya çıktı.