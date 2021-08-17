Antalya'da mazgal hırsızlarının rahat tavırları 'pes' dedirtti

17 Ağustos 2021 Salı, 10:28

Olay, Muratpaşa ilçesi Kazım Özalp Caddesi (Kapalı Yol) üzerinde önceki gün meydana geldi. Cadde üzerinde ellerinde bulunan 'çek çek' tabir edilen atık toplama arabası ile ilerleyen gençler, gözüne caddede bulunan mazgalları kestirdi. Mazgala doğru gelen gençler, yaklaşık 3 metre uzunluğundaki mazgalı hiçbir şeye aldırış etmeden aldıkları gibi araçlarına koydular. Gençlerin mazgalları çalarken rahat tavırları izleyenlere ‘pes’ dedirtti.

İki hırsız daha sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. Görüntüleri izleyen polis ekipleri, şahısları yakalamak için çalışma başlattı.