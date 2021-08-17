Antalya'da mazgal hırsızlarının rahat tavırları 'pes' dedirtti
Antalya’da çek çek tabir edilen araç ile ana cadde üzerinde bulunan mazgalları çalan 2 kişinin rahat tavırları ‘pes’ dedirtti. Hırsızlık anları ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay, Muratpaşa ilçesi Kazım Özalp Caddesi (Kapalı Yol) üzerinde önceki gün meydana geldi. Cadde üzerinde ellerinde bulunan 'çek çek' tabir edilen atık toplama arabası ile ilerleyen gençler, gözüne caddede bulunan mazgalları kestirdi. Mazgala doğru gelen gençler, yaklaşık 3 metre uzunluğundaki mazgalı hiçbir şeye aldırış etmeden aldıkları gibi araçlarına koydular. Gençlerin mazgalları çalarken rahat tavırları izleyenlere ‘pes’ dedirtti.
İki hırsız daha sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. Görüntüleri izleyen polis ekipleri, şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Video Haberler
- Sular çekildi, 700 yıllık mezarlık gün yüzüne çıktı
- Makas atan otomobil kazaya neden oldu: 2 yaralı
- Skandal görüntüler! Rahat tavırları 'pes' dedirtti
- Çantasını unuttu, parası eksik çıkınca şikâyetçi oldu
- Yunuslar birer birer karaya vuruyor
- Makas atan motosiklet sürücüsü otomobile böyle çarptı
- Rus savaş gemisi Sarayburnu Limanı'na demirledi
- 'Boğazım düğüm düğüm çocuk...'
- Bir şey bulamayınca turşu çaldılar
- Çukura düşen ineği itfaiye kurtardı