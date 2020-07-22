Antalya'da orman yangını
Antalya'nın Aksu ilçesi yakınlarında çalılık alanda başlayan yangın, ormana sıçradı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için ekipler yoğun çaba sarf ediyor.
Aksu ilçesine bağlı Yurtpınar Mahallesi Belen mevkisindeki çalılık alanda, saat 11.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangını çıktı. Hızla büyüyen yangın ormana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme uçağı, helikopter ile Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yerleşim yerlerinin yakınındaki yangının söndürülmesi için ekipler yoğun çaba sarf ederken, alevlerin Kurşunlu Şelalesi bölgesine doğru ilerlediği bildirildi.
Video Haberler
- Yılanların aşk dansı böyle görüntülendi
- Bülent Ecevit'in camideki tarihi görüntüleri
- Dev balina için 36 saatlik mücadele kamerada
- 'WhatsApp'tan haberleşiyorlar! Skandal görüntüler
- Antalya'da orman yangını
- Kamyon iki aracı biçip binanın duvarına vurdu
- İstanbul'da çocuğa taciz iddiasına linç girişimi
- Dünya’ya gittikçe yaklaşmakta! Bursa'dan görüntülendi
- Yeşim Salkım'dan Murat Övüç'e: Haddini aşıp da...
- Şevval Sam ve Kalben'den Pınar Gültekin tepkisi