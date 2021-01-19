Arjantin'de 6.4 büyüklüğünde deprem: O anlar kamerada
Arjantin'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) merkez üssü San Juan eyaletine bağlı Pocito şehrinin güneybatısı olan deprem kameralara yansıdı.
Güney Amerika ülkesi Arjantin'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) 14,3 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün, ülkenin San Juan eyaletine bağlı Pocito şehrinin 27 kilometre güneybatısında olduğunu açıkladı.
İKİ ARTÇI SARSINTI DAHA
Yetkililer, depremin ardından tsunami tehlikesi olmadığını belirtirken, depremde şu ana kadar can kaybının yaşanmadığı ifade edildi. Bölgede 4,9 ile 5,0 büyüklüğünde artçı depremler meydana geldiği açıklandı. San Juan Valisi Sergio Unac yaptığı açıklamada 'Olayları önlemek için bildiğimiz tüm önlemleri uygulamaya koyalım' dedi. Depremin şiddeti bir çok işyerinde ve evde hissedilirken, o anlar kameraya yansıdı.
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