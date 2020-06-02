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Arnavutköy'de pazar yerini sel bastı

Arnavutköy'de sağanak yağış sele neden oldu. Semt pazarının bulunduğu sokaklar nehre dönerken vatandaşlar zor anlar yaşadı. O anlar kameralara böyle yansıdı.

cumhuriyet.com.tr
02 Haziran 2020 Salı, 17:04

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