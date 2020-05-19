Atatürk'ü gören 95 yaşındaki Resmiye Çetin 19 Mayıs'ı kutladı

19 Mayıs 2020 Salı, 13:57

İzmit'te yaşayan 95 yaşındaki Resmiye Çetin, 19 Mayıs heyecanını sosyal medya üzerinden paylaştığı video ile aktardı. Her yıl 23 Nisan ve 19 Mayıs törenlerine katılarak şiirler okuyan Çetin, korona virüs tedbirleri kapsamında pandemi süresini geçirdiği evinden video paylaşımı yaparak tüm Türkiye'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Çetin, cumhuriyetin kurucusu gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz" sözünü hatırlatarak şiir okudu. Şiirin ardından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın vatana ve millete hayırlı olmasını dileyen Çetin, videosunu sonlandırdı.

ATATÜRK'LE ANISINI ANLATMIŞTI

Resmiye Çetin, Atatürk’ü vefatından önce de defalarca görme şansı yakaladığını belirterek, anısını şöyle anlatmıştı: “Bir gün okula haber geldi. Gazi Mustafa Kemal Paşa, İsmet Paşa, Fevzi Paşa, Celal Bayar gelecek dediler. Bütün talebeler yola dizildik. Benim boyum küçük olduğu için boy sırasında önde duruyordum. Atatürk tam önümden geçerken, arkamdaki çocuk beni itti ve ben Paşa’nın önüne düştüm. Atatürk tuttu beni kollarımdan kaldırdı ve selamlaştık. Sonra yürümesine devam etti. O zaman teftişe geliyordu. Atatürk’ün açık otomobili vardı. Sık sık köyümüzden geçerdi. Ayağında potinler, pantolonu, kareli ceketi çok şık bir şekilde giyinirdi” şeklinde konuştu. Atatürk’ün vatanı gençlere emanet ettiğini de sık sık dile getiren Resmiye Çetin, Fatma Kaplan Hürriyet ile beraberHanriBenazus’un yazdığı ve Numan Gülşah’ın hediye ettiği ‘Bu Dünyadan Atatürk Geçti’ isimli kitabı okudu. Hürriyet yaptığı açıklamada, “Resmiye Çetin teyzemiz bize o günlerden bir armağan. Onun anlattıklarını dinleyip bir kez daha Atatürk’ü duymadığımız yönleriyle anma fırsatı bulduk. Resmiye Teyzemize Allah’tan uzun ömürler diliyoruz”

