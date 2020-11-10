Müge Anlı’da skandal olay

10 Kasım 2020 Salı, 15:27

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan bir olay izleyenleri şoke etti. 5 gündür kayıp olarak aranan 21 yaşındaki Gülsüm Çelemoğlu yayına bağlanarak babasının kuzeni evli ve 3 çocuklu Beytullah Çelemoğlu’na kuma olarak kaçtığını doğruladı.

İSTEYEREK ONUNLA GİTTİM

Yayına bağlanan Gülsüm, “Nerede olduğumun pek bir önemi yok. Evet Beytullah’a gittim. Beytullah’ın evli ve 3 çocuklu olduğunu biliyordum. Zorlama gibi bir durum yok ben bu durumu bile bile geldim zaten. Onunla bir hayat kuracağım. Geri dönmeyi düşünmüyorum. Şu anki karısının ne olacağını ise bilemem. Herkes bir şekilde yoluna devam edecek. Beytullah’a güvenim olmasa bu yola çıkmazdım. O da benden vazgeçmez” açıklamasında bulundu.

Anne Kadriye ve kardeş Rukiye’nin geri dönmesine yönelik sözleri karşısında ikna olmayan Gülsüm telefonu kapatarak canlı yayından ayrıldı.