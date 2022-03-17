Ayakkabı dükkanı yangında kullanılamaz hale geldi

17 Mart 2022 Perşembe, 09:49

Yangın, Kaledere Mahallesi 20 Temmuz Caddesi üzerinde bulunan bir ayakkabı dükkânında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı ayakkabı dükkânında yangın çıktı.