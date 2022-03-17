Ayakkabı dükkanı yangında kullanılamaz hale geldi
Ordu’nun Ünye ilçesinde bir ayakkabı dükkânı, çıkan yangın sonucunda kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Kaledere Mahallesi 20 Temmuz Caddesi üzerinde bulunan bir ayakkabı dükkânında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı ayakkabı dükkânında yangın çıktı.
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