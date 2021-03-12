Ayvalık'ta kan donduran vahşet!
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, bir poşet içerisinde bebek cesedi bulundu.
Yenimahalle’de İlkkurşun Tepesi’ndeki yerleşim yerlerinin sona erdiği açık arazide, sabah saatlerinde bir vatandaş, poşet içerisinde bir bebek cesedi olduğunu fark edince polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, bu sabah doğduğu tahmin edilen ölü bebekle karşılaştı. Savcının yaptığı incelemelerde, bebeğin göbek bağı kesildikten sonra kan kaybından hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor. Polis, bebek cesedinin kim ya da kimler tarafından söz konusu alana terk edildiği konusunda geniş çaplı araştırma başlattı. Talihsiz bebeğin cesedi Ayvalık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Minik cansız bedenin Bursa Adlî Tıp Kurumu’na gönderilmesi bekleniyor.
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