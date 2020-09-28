Azerbaycan, Ermeni ordusuna ait askeri araçları imha etti
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni ordusuna ait askeri araçların imha edildiği anlara ilişkin yeni görüntüler yayınladı.
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