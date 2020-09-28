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Azerbaycan, Ermeni ordusuna ait askeri araçları imha etti

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni ordusuna ait askeri araçların imha edildiği anlara ilişkin yeni görüntüler yayınladı.

cumhuriyet.com.tr
28 Eylül 2020 Pazartesi, 16:35


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