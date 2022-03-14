Bağcılar'da inşaatta yangın; İşçiler tahliye edildi

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İstanbul'un Bağcılar ilçesinde inşaat halindeki binanın bodrum katında yangın çıktı.

cumhuriyet.com.tr
14 Mart 2022 Pazartesi, 10:52

İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yanındaki inşaatta çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İnşaatta mahsur kalan işçiler, itfaiyenin uzattığı merdivenle kurtarıldı.

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