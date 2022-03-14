Bağcılar'da inşaatta yangın; İşçiler tahliye edildi
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde inşaat halindeki binanın bodrum katında yangın çıktı.
İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yanındaki inşaatta çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İnşaatta mahsur kalan işçiler, itfaiyenin uzattığı merdivenle kurtarıldı.
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