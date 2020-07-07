Bahçeli ve Kılıçdaroğlu oylarını böyle kullandı
TBMM Başkanlık seçiminin ilk turu gerçekleşti. AKP'li Şentop 324, CHP'li Koç ise 131 oy aldı. Gizil yapılan ilk oylamada Mustafa Şentop (AKP) 324, Haluk Koç (CHP) 131, Erol Katırcıoğlu (HDP) 50, Hüseyin Filiz (İYİ Parti) 34, Erkan Baş (TİP) 9 oy aldı. İlk tur oylamada adaylar, TBMM üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluk olan 400 oy alamadı. Başkanlık seçimi için 2. Tur oylamaya geçildi.
Gizil yapılan ilk oylamada Mustafa Şentop (AKP) 324, Haluk Koç (CHP) 131, Erol Katırcıoğlu (HDP) 50, Hüseyin Filiz (İYİ Parti) 34, Erkan Baş (TİP) 9 oy aldı. İlk tur oylamada adaylar, TBMM üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluk olan 400 oy alamadı. Başkanlık seçimi için 2. Tur oylamaya geçildi.
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