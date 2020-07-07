Bahçeli ve Kılıçdaroğlu oylarını böyle kullandı

07 Temmuz 2020 Salı, 17:58

Gizil yapılan ilk oylamada Mustafa Şentop (AKP) 324, Haluk Koç (CHP) 131, Erol Katırcıoğlu (HDP) 50, Hüseyin Filiz (İYİ Parti) 34, Erkan Baş (TİP) 9 oy aldı. İlk tur oylamada adaylar, TBMM üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluk olan 400 oy alamadı. Başkanlık seçimi için 2. Tur oylamaya geçildi.

