Bahçelievler’de hareketli dakikalar: Balkondan rastgele ateş açtı, eline ne geçtiyse fırlattı

23 Haziran 2022 Perşembe, 10:28

İstanbul Bahçelievler’de iddiaya göre, işten çıkarıldığı için öfkelenen alkollü şahıs, evinin balkonuna çıkarak silahıyla rastgele ateş etti. Kendisine tepki gösterenlere hakaretler yağdırarak eline ne geçtiyse fırlatan adam, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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