Bahçelievler’de hareketli dakikalar: Balkondan rastgele ateş açtı, eline ne geçtiyse fırlattı
Bahçelievler'de bir şahıs evinin balkonundan rastgele ateş açtı. Aracında hasar oluşan mahalleli, polis merkezine giderek olayla ilgili alkollü şahıstan şikayetçi oldu.
İstanbul Bahçelievler’de iddiaya göre, işten çıkarıldığı için öfkelenen alkollü şahıs, evinin balkonuna çıkarak silahıyla rastgele ateş etti. Kendisine tepki gösterenlere hakaretler yağdırarak eline ne geçtiyse fırlatan adam, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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