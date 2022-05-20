Bankla ATM'yi parçaladı, gözaltına alındı

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Sakarya'da, yanında taşıdığı bankla ATM'yi parçalayan şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

İHA
20 Mayıs 2022 Cuma, 15:24

Olay, Adapazarı ilçesi Dr. Nuri Bayar Caddesi'nde bulunan ATM'lerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.Ç. isimli şahıs, yanında taşıdığı bankla ATM'ye saldırdı.

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