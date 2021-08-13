Bartın'da köprünün yıkılma anları kamerada

13 Ağustos 2021 Cuma, 10:07

Bartın'da önceki gün sabah meydana gelen sel felaketi sonrası Ulus ilçesi ile Abdibapaşa beldesinde çok sayıda köprü ve menfez yıkılarak zarar görmüştü. Karabük - Bartın karayolunun ulaşımının sağlandığı bahçecik köprüsünün ardından şiddetli yağışlar sonrası Kavlakdibi köprüsü de sel sularına dayanamayarak yıkılmıştı. Köprünün yıkılma anı ise bir yurttaşın cep telefonuna saniye saniye yansırken, yaşanan paniğide gözler önüne serdi.