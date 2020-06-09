Beğendiği tişörtü üzerine giyip para vermeden yoluna devam etti

09 Haziran 2020 Salı, 15:26

Olay geçtiğimiz gün Yenişehir ilçesi Ofis semtinde bulunan bir giyim mağazasında meydana geldi. İş yerinin önünden geçen bir hırsız, dükkanın önünde bulunan tişörtlerden birini alarak yandaki ara sokağa girdi. Burada üzerini değiştiren şahsı gören çocuklar, tişörtün parasını verip vermediğini sordu. Cebinden çıkardığı parayı gösterip tişörtü aldığını söyleyen zanlı, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Bu anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.