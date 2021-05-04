Bir temizlik içsinin bir günü
Bodrum Belediyesi Temizlik işleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan videoda, Ali Osman Özsaraç isimli temizlik personeli gün içersinde neler yaptığını anlattı. En çok yere atılan maske ve çöplerden dert yanan Özsaraç, temizlik konusunda yurttaşlara dikkat çeken uyarılarda bulundu. İşte o hazırlanan kısa film...
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