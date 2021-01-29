Bisikletli taciz şüphelisi 'tanıdık sandım' dedi
Antalya'da bisikletle giderken yolda yürüyen Y.K. (17) adlı kızı taciz ettiği iddiasıyla çevredeki gençler tarafından dövülen Ö.G.M. (25), polise verdiği ilk ifadesinde, "Tanıdığıma benzettiğim için tutmaya çalıştım” dedi.
Olay, akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi Köroğlu Bulvarı’nda meydana geldi. Bisikletiyle giden Ö.G.M, yolda yürüyen Y.K isimli genç kızın arkasından yaklaşıp eliyle tutmak istedi. Genç kızın çığlık atması üzerine, çevredeki gençler tarafından yakalanan Ö.G.M., yere yatırıldı. Bu sırada gençlerden biri, şüphelinin başına tokat atarak 'Kalkma' diye seslendi. Şüphelinin gençlerin kendisini darbetmesi sonrası 'Ben polisi çağırıyorum' diyerek elini telefonuna attı. Olay yerinde bulunan bir kişinin ise 'Taciz etmeyeceksin birader elin kızını, bacısını' demesi vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kanlar içinde kalan Ö.G.M, çağırılan polis ekiplerine teslim edildi. Atatürk Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Ö.G.M., ifadesi alınmak üzere önce Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği'ne ardından da Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'ne götürüldü.
Ö.G.M. ilk ifadesinde, "Tanıdığıma benzettiğim için elimle tutmaya kalkıştım" dediği öğrenildi. Tacize uğradığı iddia edilen Y.K. ise Çocuk Şube Müdürlüğü'nde ifade verdi.
Ö.G.M.’nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
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