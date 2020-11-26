Bodrum Belediyesi'nden şiddete karşı kısa film

26 Kasım 2020 Perşembe, 10:51

Oyuncu Açelya Elmas’ın başrolünü üstlendiği kamu spotu niteliğindeki kısa film, Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularının katkısı ile gerçekleştirildi. Bodrum’da kadın ve aile konusunda çeşitli proje ve çalışmalara imza atan Bodrum Belediyesi’nin hazırladığı film; Bodrum’da yaşayan ve aile içi şiddete maruz kalan genç bir annenin, toplumsal yaşamdaki duruşunu ve toplumun şiddete bakış açısını irdeliyor. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ne özel olarak hazırlanan film, Bodrum Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından ve YouTube kanalından yayınlandı.