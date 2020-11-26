Bodrum Belediyesi'nden şiddete karşı kısa film
Bodrum Belediyesi, Türkiye’de son yıllarda artış yaşanan kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla çarpıcı bir kısa film hazırladı.
Oyuncu Açelya Elmas’ın başrolünü üstlendiği kamu spotu niteliğindeki kısa film, Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularının katkısı ile gerçekleştirildi. Bodrum’da kadın ve aile konusunda çeşitli proje ve çalışmalara imza atan Bodrum Belediyesi’nin hazırladığı film; Bodrum’da yaşayan ve aile içi şiddete maruz kalan genç bir annenin, toplumsal yaşamdaki duruşunu ve toplumun şiddete bakış açısını irdeliyor. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ne özel olarak hazırlanan film, Bodrum Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından ve YouTube kanalından yayınlandı.
En Çok Okunan Haberler
- Acaba daha ne saçmalıklar göreceğiz?
- Emine Erdoğan: Mafya babaları, zorbalar rol model olamaz
- Altaylı'dan 'Pelikan' tepkisi: Bu yüzden mi verildi?
- Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp canlı yayını terk etti!
- Babacan, Bahçeli için 'yaş sınırı' istedi
- Koca: Üçüncü zirveyi yaşayan illeri açıkladı
- Koca bir süredir açıklanmayan 'vaka' sayılarını açıkladı
- Davutoğlu'ndan Erdoğan'ı kızdıracak sözler
- Bülent Arınç’ı bırak, Fatih Ürek’e bak
- 270 yıllık çeşmenin kitabesine babasının adını yazdırdı
Video Haberler
- Bodrum Belediyesi'nden şiddete karşı kısa film
- Anket şirketi başkanından Cumhur İttifakı'na kötü haber
- Koronavirüsü yendi, ne tükettiğini tek tek saydı
- Temel Karamollaoğlu'ndan Bülent Arınç yorumu
- Rabia Naz' ve 'Çorlu tren katliamı' sahnesi gündem oldu
- CHP'li Engin Özkoç: Damadın peşinden gidiniz!
- Saymaz'dan Cemal Enginyurt'u güldüren A Haber sorusu
- İstanbul'da 'yok artık' dedirten hırsızlık kamerada
- Erdoğan yerli aşının uygulanması için tarih verdi
- Karantinadan okey masasına! Yüzbinlerce lira ceza yağdı