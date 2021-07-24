Bodrum’da kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu

24 Temmuz 2021 Cumartesi, 16:27

Korona virüs pandemisi sebebiyle uzun süre kısıtlama ile yaşayan vatandaşlar, bayram tatilinin keyfini çıkardı.

Tatillerini tamamlayan yerli turistler, evlerine dönmeye başladı. Özellikle Ankara, İstanbul gibi büyük kentlerden özel araçları ile ilçeye gelen tatilciler, gidiş istikametinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Kızılağaç Kavşağı’ndan başlayan araç kuyruğu kilometrelerce uzanarak Bitez Kavşağı’na kadar uzandı. Araçların, iki kavşak arasındaki 7 kilometrelik mesafeyi aşmaları kolay olmadı. Trafik akışı zaman zaman durma noktasına geldi. Kavşaklarda ışık ihlali yapan sürücüler, trafik akışını olumsuz yönde etkilenmesine sebep oldu. Kimi sürücüler, kaldırımlar ve ara yollardan giderek trafiği aşmaya çalıştı.

Tatillerine devam eden turistler ise sahillere akın etti. Hava sıcaklığının 37, deniz suyu sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü ilçede deniz kum ve güneşin tadını çıkardı.